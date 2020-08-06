На Киевщине во время чистки канализации погибли три человека.

На Киевщине во время чистки канализационной ямы парами газов отравились четыре человека, трое погибли, один человек – в больнице.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Трагедия произошла вечером 5 августа в селе Пятигоры.

"5 августа около 23 ч. в с. Пятигоры Тетиевского района во время чистки канализационной ямы частного дома, в результате отравления парами газов, погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

На Киевщине во время чистки канализации погибли три человека: подробности трагедии dsns.gov.ua

Напомним, 27 июля, в Харькове четверо работников горводоканала погибли в коллекторе Безлюдовских очистных сооружений. Рабочие отравились, предварительно, газом метаном при проведении ремонтных работ в колодце.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России трагически скончался известный видеоблоггер канала Road to film Павел Ш. из Беларуси, упав в канализационный коллектор.