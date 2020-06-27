На Киевщине усилили ограничения из-за вспышки COVID-19

В Киевской области усилен контроль за соблюдением противоэпидемических мер и ввели некоторые ограничения из-за вспышки COVID-19.

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Такое решение было принято 26 июня по результатам заседания Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая оценки ситуации с распространением коронавируса в области, сообщается на странице Киевской ОГА.

"С учетом оценки эпидемической ситуации и наличии в Киевской области признаков для усиления противоэпидемических мероприятий (показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет последние три дня более 10%), в соответствии с представлением главного санитарного врача области", – сказано в сообщении.

Таким образом комиссия ограничила:

проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек – 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;

работу заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов.

Также решено усилить контроль:

за соблюдением противоэпидемических мероприятий при осуществлении регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении;

за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в заведениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;

установить контроль за безусловным выполнением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области.

На Киевщине усилили ограничения из-за коронавируса Facebook Киевской ОГА

На Киевщине усилили ограничения из-за коронавируса Facebook Киевской ОГА

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключил остановки работы общественного транспорта в связи с распространением COVID-19. По его словам, такие меры могут быть приняты в отдельных городах или областях.

Напомним, что в Киевской области утром 26 июня было подтверждено 2419 случаев заболевания коронавирусом.