На Киевщине произошел разрыв трубы, которая подает газ в Европу. Видео

Местные жители сообщили о разрыве газовой трубы в районе Чабанов Киевской области, который произошел в ночь на вторник, 15 сентября. Он был слышен в нескольких населенных пунктах.

На место происшествия выехали пожарные. Местный житель с места происшествия сообщил, что спасатели перекрыли газ и угрозы взрыва нет. Информацию о происшествии подтвердили в полиции, (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

Кадры с места происшествия. Facebook Владимира Савчука

"Газ перекрыли. Все хорошо, взрыва не будет", – отметил Владимир Савчук в ролике, который он опубликовал на своей странице в Facebook.

В Нацполиции Киевской области сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что прорыв газовой трубы диаметром 1,5 метра произошел в поле в районе Чабанов.

Правоохранители уточнили, что по этой трубе газ идет в Европу.

"Все аварийные службы на месте в ближних населенных пунктах отключено электроснабжение принимаются меры по перекрытию газоснабжения. Информации о пострадавших людей нет", – сказано в сообщении.

Инцидент произошел в районе Чабанов. Google Maps

(Видео – Facebook Владимира Савчука)

Местные жители сразу не могли понять, что именно произошло.

"В службе "101" сообщили, что произошел взрыв газа", – написали в чате села Круглик.

В то же время в группе "Народная Рада Чабани та Новоселки" в Facebook отметили, что произошел разрыв трубы высокого давления газа.

На место происшествия в районе Чабанов отправились пожарные.

Местные жители заявили, что звук был похож на падение самолета. После этого сильный гул был слышен и в других населенных пунктах.

Также "взрыв" услышала Певица Гайтана, которая живет в Иванковичах.

"В 00:15 в Иванковичах был слышен большой взрыв, от которого задрожали стекла в доме. Перед взрывом показалось, что падает самолет", – написала она в Facebook.

Facebook Гайтаны.

Бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что аварийные службы посоветовали жителям перекрыть подачу газа в своих домах.

"В 00:15 в Иванковичах был слышен большой взрыв, от которого задрожали стекла в доме. Перед взрывом показалось, что падает самолет. Аварийная служба вроде бы выехала на место аварии, которая произошла вблизи Хотова. Совет от аварийной службы газа жителям этого района – перекрыть подачу газа в своих домах на время ликвидации аварии", – написал он в Facebook.

Facebook Владимира Омеляна.

Как сообщается в Telegram-канале dtp.kiev.ua, в 1:13 шум затих, а в 1:14 прекратился.

(Видео – Facebook Влада Антонова)

(Видео – Facebook Bohdan Hdal)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 9 сентября взорвалась цистерна для транспортировки газа, в результате чего погиб один человек, еще один пострадал. Происшествие случилось во время проведения сварочных работ.