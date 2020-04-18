На Киевщине пытались сжечь дом санитарке, у которой заподозрили COVID-19

Жители села Черногородка Макаровского района Киевской области угрожают жизни медиков, которые якобы заражены коронавирусом COVID-19.

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Как пишет "Страна", в конце марта сотрудники Киевской клинической больницы №5 контактировали с пациентами, у которых позже подтвердилось заражение коронавирусом. Все врачи сдали тест, в результате среди них выявили 9 инфицированных. У трех санитарок из Макаровского района тест показал отрицательный результат, и они продолжают работать.

Однако, по словам санитарок, сельский голова запретил им выходить из дома, угрожая штрафом в 17 тыс. грн. На днях одной из санитарок Елене Мищенко во двор бросили коктейль Молотова. Женщина попыталась вызвать полицию, но та отказалась приехать.

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"Сегодня мне бросили солярку в окно, не пустили в магазин, мне пришлось ехать в другое село. Мне нужно же купить хлеб. Что мне делать? Это какой-то дурдом. Мне угрожают сжечь хату. Соседи говорят, чтобы я не подходила, потому что я больна коронавирусом. Я приехала к главе сельсовета, а он мне сказал, чтобы я сидела дома на самоизоляции. Но я хочу есть, что мне делать? Мне страшно. Неизвестно, что мне подбросят завтра… Я проживаю одна с котом. Кто меня защитит?" – рассказала она.

Анестезиолог Ярослав Товстуха считает, что село живет "в глубоком средневековье".

"Едой санитарок никто не обеспечил, но зато запретили выходить из дому, ездить на работу, не защищают от нападений. Девочки пытались общаться с людьми, но от них все отгородились... Сегодня попытались сжечь как минимум одного человека, Елену Мищенко. Неизвестный на мотоцикле бросил бутылку с горючей смесью в хату, Лена сразу потушила. Неизвестно, что там будет до утра. Мы очень надеемся на журналистов, чтоб они рассказали о проблеме, чтоб наших люде не поубивали", – отметил медик.

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