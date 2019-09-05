На Киевщине пьяный изнасиловал 15-летнюю девочку

Пьяный 19-летний житель села Малая Ольшанка (Киевская область) изнасиловал 15-летнюю девушку.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, инцидент произошел рядом со зданием сельского совета. При этом парень знал, что его жертва несовершеннолетняя.

Изнасилование произошло еще в июне текущего года, но только сейчас история была разглашена получила продолжение.

На Киевщине изнасиловали 15-летнюю девочку Иллюстрация

Так, злоумышленника задержали. Органы предварительного расследования квалифицировали действия указанного лица по части 3 статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент Обуховский отдел Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области утвердил обвинительный акт. Его направили в суд для рассмотрения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине полиция разоблачила 40-летнего мужчину, который снимал порно при участии 5-летнего сына и 3-летней дочери.

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