На Киевщине пьяный изнасиловал 15-летнюю девочку

Пьяный 19-летний житель села Малая Ольшанка (Киевская область) изнасиловал 15-летнюю девушку.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, инцидент произошел рядом со зданием сельского совета. При этом парень знал, что его жертва несовершеннолетняя.
Изнасилование произошло еще в июне текущего года, но только сейчас история была разглашена получила продолжение.
На Киевщине изнасиловали 15-летнюю девочку
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Так, злоумышленника задержали. Органы предварительного расследования квалифицировали действия указанного лица по части 3 статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. На данный момент Обуховский отдел Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области утвердил обвинительный акт. Его направили в суд для рассмотрения.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине полиция разоблачила 40-летнего мужчину, который снимал порно при участии 5-летнего сына и 3-летней дочери.
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