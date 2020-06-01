На Киевщине пьяный экс-полицейский открыл огонь по прохожим: появились подробности

В городе Вишневое Киевской области бывший сотрудник полиции стрелял по прохожим, сделавшим ему замечание из-за неправильной парковки.

Как сообщила пресс-служба областной полиции в Facebook, правоохранители выяснили, что на улице произошла ссора между прохожими и водителем с признаками алкогольного опьянения по поводу неправильной парковки его автомобиля.

Конфликт перерос в драку, а в дальнейшем водитель достал пистолет и сделал из него несколько хаотичных выстрелов.

Мужчина добровольно отдал полицейским оружие – устройство для отстрела резиновыми пулями, который в дальнейшем будет направлен для проведения экспертизы. Также на месте происшествия правоохранители изъяли гильзы.

Пистолет, из которого стрелял экс-полицейский Полиция Киевской области

Злоумышленником оказался 34-летний экс-работник полиции.

"Этот человек был уволен из рядов Национальной полиции за ряд нарушений служебной дисциплины, за поведение, которое оскорбляет честь и достоинство работника полиции, и за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Всех фигурантов конфликта направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести нанесенных телесных повреждений.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 мая в Киеве две группировки устроили массовую драку со стрельбой.