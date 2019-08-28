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На Киевщине произошло два аналогичных самоубийства: что известно

1.1т Читать материал на украинском

В Киевской области за один день, 27 августа, произошли два аналогичных самоубийства. Предсмертных записок рядом с телами погибших не нашли.

Первое ЧП случилось в селе Чопылки, второе – в городе Яготин, сообщили на странице полиции Киевщины в Facebook.

"В обоих случаях погибшие парни 1991 года рождения выстрелили в себя из гладкоствольного ружья", – уточнили правоохранители.

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Полицейские начали расследование

Полицейские начали расследование

gazeta.ua

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство". Устанавливаются детали происшествий.

Как писал OBOZREVATEL, в августе в селе Катериновка Харьковской области в собственном сарае повесились сразу два брата – 61-летний Сергей и 59-летний Александр.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
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