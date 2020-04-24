В Киевской области прогремел взрыв, причина которого пока не установлена.

В соцсетях пишут, что от ударной волны затряслись дома. Запись появилась в группе "Подслушано Белая Церковь" в Facebook.

"Что это так взорвалось, что аж дом затрусило?" – написал Валентин Шулешко.

В комментариях люди отмечают, что взрыв был слышен в разных районах Белой Церкви, а также в других населенных пунктах, в частности, в Устимовке, Чепелиевке, Яблуновке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 9 апреля в Каменском Днепропетровской области прогремел взрыв на Днепровском металлургическом комбинате.