На Киевщине прогремел загадочный взрыв: в сети переполох

Юрий Сергиенко Кияни 17:53, 24.04.2020 Обновлено: 00:14, 25.04.2020

В Киевской области прогремел взрыв, причина которого пока не установлена.

В соцсетях пишут, что от ударной волны затряслись дома. Запись появилась в группе "Подслушано Белая Церковь" в Facebook.

"Что это так взорвалось, что аж дом затрусило?" – написал Валентин Шулешко.

В комментариях люди отмечают, что взрыв был слышен в разных районах Белой Церкви, а также в других населенных пунктах, в частности, в Устимовке, Чепелиевке, Яблуновке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 9 апреля в Каменском Днепропетровской области прогремел взрыв на Днепровском металлургическом комбинате.

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