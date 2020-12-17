На Киевщине установили новые камеры автоконтроля

В Борисполе на Киевщине заработала современная система видеонаблюдения за автотранспортом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. Также местные полицейские получили новые служебные авто за счет местного бюджета.

Всего в городе заработали 48 видеокамер, среди них 24 с функцией распознавания автомобильных номерных знаков.

Презентовали работу системы: руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов, начальник местного отдела полиции Тарас Кравчук вместе с представителями Бориспольского городского совета – исполняющим обязанности председателя Владиславом Байчас и его первым заместителем Николаем Корнейчуком.

По словам главы полиции Киевщины, главной особенностью установленной системы наблюдения является то, что все видеокамеры подключены к общей системе области "Безопасная Киевщина".

Он отметил, что именно такая система видеонаблюдения обеспечивает качественный контроль транспортных потоков на магистралях Киевской области, дает возможность использования единых списков автомобилей и лиц, находящихся в розыске, а также позволяет распознавать автомобили по государственным номерным знакам.

Все эти меры способствуют профилактике правонарушений и оперативному раскрытию преступлений, сказал Небытов.

В мероприятии также приняла участие представительница еще одного города Киевской области – Ирпеня, в котором планируют ввести эту программу.

Борисполь на карте google.com.ua

В Борисполе презентовали современную систему видеонаблюдения mvs.gov.ua

Она позволит улучшить раскрываемость преступлений mvs.gov.ua

Работа системы важна для профилактики правонарушений mvs.gov.ua

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