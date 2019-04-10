На Киевщине поймали матерого "вора в законе" из РФ: что о нем известно

В Киевской области поймали российского "вора в законе", известного как "Батыр Бухарский".

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин. Как выяснилось, его разыскивают првоохранительные органы Испании за участие в преступной организации.

"Сегодня работники Департамента стратегических расследований и ГУНП в Киевской области задержали еще одного "немощного" – российского "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский", – написал Аброськин.

Батыр Бухарский facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Отмечается, что рассчитывая на гуманность законодательства и с надеждой получить гражданство, "Батыр Бухарский" сбежал в Украину. Как признался сам преступник, приехал он до 2010 года.

"Это слухи. Я вор, но не в законе. Ну воровал, да. Сейчас уже воровать здоровья нет", – заверил он полицию.

"Батыр Бухарский" был коронован в Москве еще "дедом Хасаном". Длительный срок был доверенным лицом "вора в законе" Вячеслава Иванькова по кличке "Япончик". С 2001 по 2010 год проживал в Барселоне и отвечал за легализацию денег российских воровских кланов", – рассказал Аброськин.

При этом, по данным информагентства "Руспрес", "Батыр Бухарский" был вхож в высшие круги управления компании "Газпром".

Батыр Бухарский Руспрес

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве задержали очередного криминального авторитета, который планировал установить контроль в украинских преступных кругах - уроженца Грузии, "вора в законе" Джачвлиани Лашу.

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