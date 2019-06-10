На Киевщине поймали банду угонщиков авто: все подробности

На Киевщине работники Департамента уголовного розыска Нацполиции и управления уголовного розыска задержали группу преступников, которая специализировалась на угонах авто марки Hyundai и Mazda.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, для злоумышленников задержание не первое. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Оказалось, что на данный момент они находятся под следствием за совершение целой серии автоугонов на Днепропетровщине, но по решению суда освобождены из-под стражи.

Задержание банды угонщиков Facebook Вячеслава Аброськина

"Есть надежда, что в этот раз они некоторое время все же отдохнут за решеткой", – написал Аброськин.

Facebook Вячеслава Аброськина

Facebook Вячеслава Аброськина

Facebook Вячеслава Аброськина

Facebook Вячеслава Аброськина

Facebook Вячеслава Аброськина

Как сообщалось, ранее OBOZREVATEL выяснил, какие марки автомобилей были наиболее востребованы у угонщиков в Киеве.

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