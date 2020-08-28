На Киевщине похитили пятилетнюю девочку, объявлен план "Перехват". Фото ребенка и авто

Юрий Сергиенко Криминал 22:16, 28.08.2020 Обновлено: 22:41, 28.08.2020

На автозаправочной станции в Борисполе Киевской области похитили пятилетнюю девочку.

Сообщение об инциденте на улице Лютнева 1 поступило правоохранителям в 20:10, пишет "Киев оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Борисполе похитили пятилетнюю девочку

Отмечается, что девочку 2015 года рождения якобы похитили на автомобиле KIA.

В похищении ребенка в Борисполе подозревают водителя KIA

В Киевской области введен план "Перехват" по розыску ребенка и задержанию автомобиля.

Ребенка похитили на улице Лютнева 1.
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля в Черниговской области иностранец похитил собственную дочь. Житель Германии приехал к бывшей жене и увез восьмилетнего ребенка.

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