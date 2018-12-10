На Киевщине подожгли храм УПЦ МП: появились фото

В городе Ржищев Белоцерковского района Киевской области неизвестные устроили поджог в Свято-Троицком храме Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ МП, инцидент произошел утром в воскресенье, 9 декабря.

"Пожарная служба, сразу прибывшая на место происшествия, начала тушить входные двери, которые на тот момент уже почти полностью сгорели, и правую сторону храма, откуда распространялось пламя. Затем прибежали прихожане, они стали помогать тушить храм, который стоял весь в дыму", — рассказал клирик храма, иерей Георгий Гичка.

Он уточнил, что обнаружил пожар около 7 утра. В результате ЧП оказались повреждены росписи стен.

Полиция открыла уголовное дело по двум статьям: "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "Поджог".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве неизвестные подожгли храм Иерусалимской иконы Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата.