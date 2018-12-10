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/Новости Киева

На Киевщине подожгли храм УПЦ МП: появились фото

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В городе Ржищев Белоцерковского района Киевской области неизвестные устроили поджог в Свято-Троицком храме Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ МП, инцидент произошел утром в воскресенье, 9 декабря.

"Пожарная служба, сразу прибывшая на место происшествия, начала тушить входные двери, которые на тот момент уже почти полностью сгорели, и правую сторону храма, откуда распространялось пламя. Затем прибежали прихожане, они стали помогать тушить храм, который стоял весь в дыму", — рассказал клирик храма, иерей Георгий Гичка.

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Он уточнил, что обнаружил пожар около 7 утра. В результате ЧП оказались повреждены росписи стен.

Полиция открыла уголовное дело по двум статьям: "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "Поджог".

На Киевщине подожгли храм УПЦ МП: появились фото
На Киевщине подожгли храм УПЦ МП: появились фото
На Киевщине подожгли храм УПЦ МП: появились фото
На Киевщине подожгли храм УПЦ МП: появились фото
На Киевщине подожгли храм УПЦ МП: появились фото
На Киевщине подожгли храм УПЦ МП: появились фото
На Киевщине подожгли храм УПЦ МП: появились фото
На Киевщине подожгли храм УПЦ МП: появились фото
На Киевщине подожгли храм УПЦ МП: появились фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве неизвестные подожгли храм Иерусалимской иконы Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Тег
УПЦ МП
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Сесюнин Евгений
Сесюнин Евгений
Чубатые, Бог вам судья!
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Я впевнений, що ці підпали - діло брудних лап паРашних макак. Може навіть прихожан цих церков.
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Скала Богдан
Скала Богдан
Це всім ясно, кому це потрібно було підпалити храм, тільки попи кагебісти і їх яничари на таке підуть. Не храми потрібно палити а попів в їх хоромах.
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