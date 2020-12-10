На Киевщине ограничили движение транспорта из-за непогоды

Анна Прийма Кияни 16:38, 10.12.2020 Обновлено: 16:57, 10.12.2020

В Киевской области 10 декабря ввели временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов.

Как сообщили в пресс-службе "Укравтодора", запрет будет действовать на время обработки спецтехникой дорожного покрытия.

Такие меры связаны с неблагоприятными погодными условиями, а именно дождем при минусовой температуре (до 2 градусов мороза).

Водителей призывают быть внимательными и осторожными, передвигаясь придерживаться безопасного скоростного режима, необходимой дистанции.

"Киевавтодор" уже подготовился к непогоде и вывел 544 единицы специальной техники. В первую очередь будут обрабатывать:

  • мосты и путепроводы,

  • магистральные улицы,

  • улицы, по которым курсирует общественный транспорт,

  • участки тротуаров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Кияни

Смотрите также

Статистика по COVID-19 замалчивается, попахивает СССР, – эпидемиолог

Справки с негативным тестом на COVID-19 продают за 500 грн: как в Украине развернули большой "бизнес"

"Министр здравоохранения ЛНР" купила  недвижимость под Киевом и отправила дочь на учебу во Францию

Алиев и Эрдоган устроили в Баку парад в честь победы в Нагорном Карабахе. Фото и видео

В Украине повысят тарифы на электроэнергию: сколько придется платить с новой ценой