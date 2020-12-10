На Киевщине ограничили движение транспорта из-за непогоды
В Киевской области 10 декабря ввели временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов.
Как сообщили в пресс-службе "Укравтодора", запрет будет действовать на время обработки спецтехникой дорожного покрытия.
Такие меры связаны с неблагоприятными погодными условиями, а именно дождем при минусовой температуре (до 2 градусов мороза).
Водителей призывают быть внимательными и осторожными, передвигаясь придерживаться безопасного скоростного режима, необходимой дистанции.
"Киевавтодор" уже подготовился к непогоде и вывел 544 единицы специальной техники. В первую очередь будут обрабатывать:
мосты и путепроводы,
магистральные улицы,
улицы, по которым курсирует общественный транспорт,
участки тротуаров.
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