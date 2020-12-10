На Киевщине ограничили движение транспорта из-за непогоды

В Киевской области 10 декабря ввели временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов.

Как сообщили в пресс-службе "Укравтодора", запрет будет действовать на время обработки спецтехникой дорожного покрытия.

Такие меры связаны с неблагоприятными погодными условиями, а именно дождем при минусовой температуре (до 2 градусов мороза).

Водителей призывают быть внимательными и осторожными, передвигаясь придерживаться безопасного скоростного режима, необходимой дистанции.

"Киевавтодор" уже подготовился к непогоде и вывел 544 единицы специальной техники. В первую очередь будут обрабатывать:

мосты и путепроводы,

магистральные улицы,

улицы, по которым курсирует общественный транспорт,

участки тротуаров.

Как сообщал OBOZREVATEL: