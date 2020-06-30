На Киевщине обрушилась крыша многоквартирного дома. Фото
В селе Садовое Киевской области частично обрушилась крыша многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Гагарина 4.
Инцидент произошел вечером 30 июня, сообщается на странице Киевской ОГА в Facebook (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).
По данным ГСЧС, крыша рухнула в зоне лестничной площадки и никого не задела. Также квартиры не повреждены. При этом заблокирован вход в две квартиры.
На месте работают представители ГСЧС и Национальной полиции. Местные власти решают вопрос временного отселения жильцов.
"Уже утром комиссия ТЭБ и ЧС Березанского горсовета определит размер убытков и вопрос возобновления кровли", – заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
По предварительным оценкам, замена будет стоить около 500 тысяч гривен.
Отмечается, что средства в местном бюджете на это предусмотрены, однако их можно перечислить только на счет конкретного дома, который должны обслуживать или Горкоммунсервис или специально созданное ОСМД.
В ОГА подчеркнули, что жители дома так и не успели решить, какого управителя они хотят.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Дарницком районе Киева примерно в 10:00 21 июня произошел взрыв в жилом доме. В результате были повреждены несколько этажей.
На месте обнаружили тела пяти жертв взрыва, в МВД рассматривают две версии ЧП.
Президент Украины Владимир Зеленский передал ключи от нового жилья людям, пострадавшим в результате взрыва в жилом многоэтажном доме на Позняках в Киеве.
Позднее жители поврежденного дома пожаловались, что они не могут попасть в свои новые квартиры.