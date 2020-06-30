На Киевщине обрушилась крыша многоквартирного дома. Фото

В селе Садовое Киевской области частично обрушилась крыша многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Гагарина 4.

Инцидент произошел вечером 30 июня, сообщается на странице Киевской ОГА в Facebook (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца новости).

На Киевщине обрушилась крыша жилого дома Facebook Киевской ОГА

По данным ГСЧС, крыша рухнула в зоне лестничной площадки и никого не задела. Также квартиры не повреждены. При этом заблокирован вход в две квартиры.

На Киевщине обрушилась крыша жилого дома Facebook Киевской ОГА

На месте работают представители ГСЧС и Национальной полиции. Местные власти решают вопрос временного отселения жильцов.

На Киевщине обрушилась крыша жилого дома Facebook Киевской ОГА

"Уже утром комиссия ТЭБ и ЧС Березанского горсовета определит размер убытков и вопрос возобновления кровли", – заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

На Киевщине обрушилась крыша жилого дома Facebook Киевской ОГА

По предварительным оценкам, замена будет стоить около 500 тысяч гривен.

Отмечается, что средства в местном бюджете на это предусмотрены, однако их можно перечислить только на счет конкретного дома, который должны обслуживать или Горкоммунсервис или специально созданное ОСМД.

На Киевщине обрушилась крыша жилого дома Facebook Киевской ОГА

В ОГА подчеркнули, что жители дома так и не успели решить, какого управителя они хотят.

На Киевщине обрушилась крыша жилого дома Facebook Киевской ОГА

Facebook Киевской ОГА

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