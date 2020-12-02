На Киевщине пьяный водитель врезался в электричку

В Белоцерковском районе Киевской области 1 декабря около 21:30 электричка сообщением "Мироновка – Фастов" столкнулась с автомобилем Нива. Водитель легковушки был пьян.

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе полиции Киевской области, мужчина не мог объяснить, как его автомобиль оказался на железнодорожных путях.

Водитель находился за рулем в состоянии опьянения.

"У 44-летнего жителя села Чепелиевка было выявлено 2,17 промилле алкоголя в крови", – рассказали в полиции.

ДТП произошло на переезде в селе Чепелиевка. Google Maps

На водителя были составлены административные материалы по статьям 130 (Управление транспортом лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения) и 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП.

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