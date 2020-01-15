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15 января • обновлено в 10:52
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На Киевщине маленькие дети сгорели заживо из-за сигареты в постели

1.3т
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В с. Погребы Тетиевского района на Киевщине взрослый и двое малолетних детей погибли во время пожара.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. "В частном жилом доме в результате отравления продуктами горения погибли 3 человека, из них 2 детей (2015 и 2016 г.р.)", - сказано в сообщении.

Предварительная причина пожара – курение в постели.

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На Киевщине маленькие дети сгорели заживо из-за сигареты в постели

На Киевщине маленькие дети сгорели заживо из-за сигареты в постели

Иллюстрация

Отмечается, что огонь уничтожил матрас, пожар самоликвидировался. Спасатели не привлекались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 января в районе Широкино Донецкой области сгорела база волонтеров-парамедиков, которые помогали Операции Объединенных сил на Донбассе.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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