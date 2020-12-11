На Киевщине играли в хоккей на обледеневшей дороге. Видео

В селе Милая Киево-Святошинского района Киевской области местный житель решил воспользоваться гололедицей на дороге и устроил каток.

В соцсетях опубликовали соответствующие видео катаний с клюшкой и шайбой на ледяной поверхности (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

Пользователи также уточнили, что эта дорога ведет от домов жилого комплекса "Милые квартиры" до супермаркета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг вечером, 10 декабря, на дорогах Киева образовалась гололедица, которая "заблокировала" город.

В сети опубликовали видео, как горожане справлялись с непогодой: водители автомобилей устроили дрифт, а у пешеходов были большие проблемы с передвижением по городу.

Так, одна девушка долго не могла пройти обледеневшую улицу. С камер видеонаблюдения выложили запись.