На Киевщине хотят развернуть дополнительно восемь госпиталей

Сеть госпитальных баз Киевской области в ближайшее время может расшириться 8 учреждениями здравоохранения.

Соответствующий вопрос рассматривает Министерство здравоохранения, проинформировал департамент здравоохранения ОГА 27 ноября.

Сейчас в области "ковидных" пациентов принимают 23 больницы. Они рассчитаны на 2185 койко-мест. Если в перечень госпитальных баз добавится еще восемь медучреждений, сеть инфекционных коек расширится еще на тысячу.

Госпитальные базы области загружены на 55,7%. Стационарное лечение получают 1217 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, до 2 декабря в Кабинете министров не намерены принимать решения о введении новых карантинных ограничений или об отмене карантина выходного дня.

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