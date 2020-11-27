На Киевщине хотят развернуть дополнительно восемь госпиталей
Сеть госпитальных баз Киевской области в ближайшее время может расшириться 8 учреждениями здравоохранения.
Соответствующий вопрос рассматривает Министерство здравоохранения, проинформировал департамент здравоохранения ОГА 27 ноября.
Сейчас в области "ковидных" пациентов принимают 23 больницы. Они рассчитаны на 2185 койко-мест. Если в перечень госпитальных баз добавится еще восемь медучреждений, сеть инфекционных коек расширится еще на тысячу.
Госпитальные базы области загружены на 55,7%. Стационарное лечение получают 1217 пациентов.
Как сообщал OBOZREVATEL, до 2 декабря в Кабинете министров не намерены принимать решения о введении новых карантинных ограничений или об отмене карантина выходного дня.
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