Через Днепр в Гидропарк: выяснилось, чем закончилась история с плавучим нарушителем карантина

На киевлянина, который решил вплавь добраться в Гидропарк, несмотря усиление карантина из-за коронавируса, составлен админпротокол.

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Нарушителем оказался парень 1999 года рождения, сообщается на сайте полиции Киева.

"Проигнорировав установленные запреты, мужчина решил переплыть реку и таким образом добраться до спортивной площадки в Гидропарке. Его сразу задержали сотрудники киевской милиции и составили на фигуранта административный протокол", – сказано в сообщении.

Нарушителя доставили в районное управление полиции и составили админпротокол по статье 44-3 (нарушение правил карантина в отношении людей). Ему грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве парень, которого полиция в рамках усиления карантина не пустила на спортивную площадку на территории Гидропарка, решил добраться туда, переплыв пролив. Полиция задержала его.

Позднее на кадры задержания вызвали реакцию в соцсетях и пользователи стали публиковать фотожабы.

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