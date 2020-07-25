На Киев обрушатся ливни: синоптик дала точный прогноз погоды

Кияни 12:09, 25.07.2020 Обновлено: 12:14, 25.07.2020

В субботу, 25 июля, в Киеве и области ожидаются дожди.

Как сообщила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, на Киевщину надвигается дождливый центр.

"Не переживайте – скоро уйдет. Но вечером дождик еще вернется", – отметила она.

Кроме того, вокруг Карпат и в горах могут быть сильные осадки 25-26 июля.

Facebook Натальи Диденко
Facebook Натальи Диденко
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, на выходных в Украине будет господствовать атмосферный фронт северного циклона Anja, который удержит дождливую погоду в западных областях.

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Кияни

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