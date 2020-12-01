На Киев надвигается снегопад: на дороги вывели спецтехнику
Во вторник, 1 декабря, синоптики прогнозируют изменения погодных условий и усиление осадков в Киеве.
По данным Укргидрометцентра, ожидается снижение температуры от +1 до -2 градусов.
В связи с этим техника Киевавтодора заранее выехала в город, чтобы оперативно начать обработку и очистку дорог, тротуаров и мостов столицы.
На исходных позициях дежурит 51 единица техники, 12 единиц проводят превентивную обработку улично-дорожной сети. В частности, в первую очередь – подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы.
Прогноз на 2 декабря
По данным Accuweather, в столице будет пасмурно, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +1 градуса.
По прогнозу Укргидрометцентра, ожидается мокрый снег. Температура ночью 1-3 мороза, днем от 1 мороза до 1 градуса тепла. Ветер восточный – 7-12 м/с.
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