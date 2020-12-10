На Киев надвигается непогода: на дороги вывели спецтехнику

В Киеве 10 декабря синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий: дождь с переходом в мокрый снег.

По данным Укргидрометцентра, порывы ветра усилятся до 25 метров в секунду (уровень опасности желтый), температура днем составит -4 °C. Во время осадков столбики термометров будут колебаться от -2 °C до + 1 °С.

Киевлян просят осторожно передвигаться по городу, а водителей – соблюдать скоростной режим, дистанцию, при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума.

"Киевавтодор" уже подготовился к непогоде и вывел 544 единицы специальной техники. В первую очередь будут обрабатывать:

мосты и путепроводы,

магистральные улицы,

улицы, по которым курсирует общественный транспорт,

участки тротуаров.

Как сообщал OBOZREVATEL: