На Киев надвигается буря: синоптик напугала прогнозом

В воскресенье, 14 июня, в Киеве ожидается дождь с грозой, который принесет атмосферный фронт з региона.

Об этом предупредила в Facebook народный синоптик Наталья Диденко. "Атмосферный фронт – уже в пути. Дожди с грозами ходят по Киевщине и подбираются к столице", – написала она.

Синоптик призвала всех, кто находится на открытой местности, в частности возле воды, укрыться в помещениях.

Буря в Киеве Униан

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что адской жары в июле текущего года украинцы уже не увидят, хотя дожди временно прекратятся.

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