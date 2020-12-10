На горе в Киеве установили загадочный монолит

На Замковой горе в Киеве установили трехсторонний металлический монолит.

Фотографии объекта опубликовал в Facebook киевлянин Юрий Романенко, пошутив, что за этим стоит Илон Маск.

Ранее в пустыне штата Юта в США был найден металлический монолит, похожий на реквизит фильма "2001 год: Космическая одиссея" Стенли Кубрика.

Позже загадочный объект исчез из Юты и был установлен в Румынии на холме Батча Доамней в городе Пьятра-Нямц.

Загадочные серебристые монолиты оказались работой американской арт-группы The Most Famous Artist. Сперва информацию о монолитах опубликовали в Instagram-странице, где сообщалась даже цена такого арт-объекта – 45 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, художники опубликовали проект создания монолита. Также была показана новая фигура, которую установили в Национальном парке Джошуа-Три (Калифорния, США).