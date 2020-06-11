На депутата Соболева готовят новое покушение – адвокат

На депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, при покушении на которого в столице погиб его трехлетний сын, может готовиться новое покушение.

Об этом заявил в обращении на Facebook его адвокат Егор Бодров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вячеслав Соболев и его адвокат Егор Бодров

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, а также руководителю внешней разведки, которым недавно стал Валерий Кондратюк.

Адвокат выразил надежду, что это обращение "создаст препятствия возможного покушения" на жизнь его подзащитного, а также его жизнь.

По словам Бодрова, он получил информацию, дающие достаточные основания полагать, что "необходимо провести проверку на причастность к покушению представителей определенных правоохранительных органов и спецслужб Украины на уровне не последних лиц, а возможно, первых".

Адвокат призвал передать расследование убийства сына Соболева в НАБУ, которое он считает "единственным органом, который объективно может расследовать указанное производство с процессуальным сопровождением САП".

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