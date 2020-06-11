На депутата Соболева готовят новое покушение – адвокат

На депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, при покушении на которого в столице погиб его трехлетний сын, может готовиться новое покушение.
Об этом заявил в обращении на Facebook его адвокат Егор Бодров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Вячеслав Соболев и его адвокат Егор Бодров
Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому, генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, а также руководителю внешней разведки, которым недавно стал Валерий Кондратюк.
Адвокат выразил надежду, что это обращение "создаст препятствия возможного покушения" на жизнь его подзащитного, а также его жизнь.
По словам Бодрова, он получил информацию, дающие достаточные основания полагать, что "необходимо провести проверку на причастность к покушению представителей определенных правоохранительных органов и спецслужб Украины на уровне не последних лиц, а возможно, первых".
Адвокат призвал передать расследование убийства сына Соболева в НАБУ, которое он считает "единственным органом, который объективно может расследовать указанное производство с процессуальным сопровождением САП".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик во время инцидента не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в частности физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они – экс-бойцы УДА.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из здания.
Одним из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева оказался 20-летний Андрей Лаврега.
Также в сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата.
Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявили о подозрении.
Шевченковский районный суд Киеве 4 декабря избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
По словам народного депутата 8-го созыва Игоря Мосийчука, организатором покушения на Соболева оказался Абуев.
Сам Абуев заявил, что непричастен к преступлению.
Соболев сказал, что правоохранители не допросили отца подозреваемого Абуева.
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