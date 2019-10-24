На берегу озера в Киеве нашли труп: опубликованы первые фото и видео с места ЧП

Поблизости к озеру Вырлица в Дарницком районе Киева обнаружили мертвое тело.

Об этом сообщили в сообществе "Позняки Осокорки Харьковский - жилые массивы Дарницкого р-на г.Киева" в Facebook. Там сообщили, что бездыханное тело было найдено на берегу озера (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте доконца).

Около водоема более двух часов находились патрульные полицейские и люди в штатском.

В Дарницком районе Киева нашли труп

"Озеро Вырлица. На берегу найден труп. Часа два наблюдали за суетой возле озера. Сначала патрульные машины, затем люди в штатском, за ними скорая и в самом конце зелёная "буханка" (труповозка по-народному). Из-за тумана плохая видимость. Ждём новостей в официальных источниках", - сказано в сообщении.

Отметим, что в официальных источниках о чрезвычайном происшествии на озере Вырлица пока не сообщали.

В Дарницком районе Киева нашли труп

В Дарницком районе Киева нашли труп

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Как писал OBOZREVATEL, под Киевом нашли тело 44-летней Елены Лисовой, которая была в розыске с 15 октября.

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