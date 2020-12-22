Создание Совета по развитию малого предпринимательства при президенте позволит убрать барьеры в коммуникации власти и бизнеса.

Об этом заявил глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

По его словам, создание при президенте Совета по развитию малого предпринимательства является маленькой победой реального сектора экономики в области малого и среднего бизнеса в деле коммуникации с государством. Он отметил, что с назначением руководителем совета Юлии Свириденко рассчитывает на устранение барьеров в общении бизнес-сообщества с органами власти.

"Был барьер. Мы будем инициировать встречи и круглые столы. Мы будем поднимать вопросы острые, болезненные. Вот как будет реагировать представитель президента, какие выводы будут вынесены из этих встреч, а самое главное, какие действия будут приняты после собственно проведенных всех действий – вот это покажет время", - сказал Соболь.

Эксперт подчеркнул: представители малого бизнеса готовы представить свое видение решения ряда проблем и рассчитывают на продуктивный диалог в рамках Совета.

"У нас есть готовые инструменты, которые, мне кажется, были бы сильно кстати в это время в этом месте, в этом состоянии экономики, в котором Украина оказывается и будет оказываться дальше", - добавил Соболь.

Напомним, 22 декабря президент Владимир Зеленский своим указом создал Совет по развитию малого предпринимательства для содействия налаживания конструктивного взаимодействия органов государственной власти и субъектов малого бизнеса. Главой совета назначена заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.