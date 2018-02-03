"Мужик, я свой": В Киеве мужчина с "ксивой" советника главы комитета Рады устроил пьяный дебош

В Киеве экс-советник председателя Комитета Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виталий Рябцун пытался подраться с охраной ночного клуба Saxon, угрожал сотрудникам полиции, а также спровоцировал ДТП, пытаясь сбежать от правоохранителей.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Рябцун вместе с другом хотел посетить ночной клуб, но охрана не пустила их, так как молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Парни так просто не сдались – начали хамить, оскорблять и пытались перейти в кулачный бой с охраной. Охранники выбросили их за дверь и нажали тревожную кнопку полиции охраны. Когда на место прибыли полицейские, пьяные уже сидели в авто и пытались уехать с места", - написано в сообщении.

В результате началась погоня, во время которой экипаж полиции охраны попал в ДТП. Тогда правоохранители выбежали из служебного автомобиля и побежали за автомобилем, который они вскоре догнали. Затем пьяный мужчина остановился и пересел на заднее сидение.

"Тут начался главный цирк: "мужики, я свой", "та, ты вообще знаешь кого остановил" (доставая свою ксиву из кармана), "та тебе завтра", "умножу тебя на ноль", "сюда смотри" и т.д. Через несколько минут на подмогу подъехал экипаж патрульной полиции, который и зафиксировал отказ от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения", - сообщает "Киев Оперативный".

Как писал "Обозреватель", ранее в Киеве пьяный судья устроил серьезное ДТП и пытался сбежать.