"Можно умереть": киевлянам сказали, что ни в коем случае нельзя делать из-за смога

Директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко заявил, что из-за ситуации со смогом в Киеве, его жителям ни в коем случае нельзя допускать скопления угарного газа (СО) в квартире.

Он в комментарии OBOZREVATEL пояснил, что повышение его концентрации в воздухе в столице связано с рядом факторов.

"Во-первых, повышенная концентрация связана с тем, что у нас огромное количество машин и тепловых электростанций, которые работают на угле и выбрасывают в атмосферу очень много СО. Во-вторых, это погодные условия – отсутствие дождя, ветра и присутствие тумана", – сообщил он.

По его словам, за счет суммы этих факторов в столице образуется смог.

Борейко подчеркнул: речь идет об угарном газе. "Это очень опасное вещество. Например, если такой газ накапливается в доме, и если форточку не открыть, то можно просто умереть", – предупредил эколог.

Угарный газ - очень опасное вещество

Борейко констатировал: кардинально изменить ситуацию могут только осадки и ветер. Людям, страдающим заболеваниями дыхательной системы, он порекомендовал на время выехать из города.

Как писал OBOZREVATEL, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА Олег Попенко заявил о том, что в Украине зафиксирован самый высокий уровень концентрации угарного газа. Он привел доказательства своих слов.

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