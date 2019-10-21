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21 октября • обновлено в 21:48
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"Можно умереть": киевлянам сказали, что ни в коем случае нельзя делать из-за смога

2.5т Читать материал на украинском

Директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко заявил, что из-за ситуации со смогом в Киеве, его жителям ни в коем случае нельзя допускать скопления угарного газа (СО) в квартире.

Он в комментарии OBOZREVATEL пояснил, что повышение его концентрации в воздухе в столице связано с рядом факторов.

"Во-первых, повышенная концентрация связана с тем, что у нас огромное количество машин и тепловых электростанций, которые работают на угле и выбрасывают в атмосферу очень много СО. Во-вторых, это погодные условия – отсутствие дождя, ветра и присутствие тумана", – сообщил он.

По его словам, за счет суммы этих факторов в столице образуется смог.

Борейко подчеркнул: речь идет об угарном газе. "Это очень опасное вещество. Например, если такой газ накапливается в доме, и если форточку не открыть, то можно просто умереть", – предупредил эколог.

Угарный газ - очень опасное вещество

Угарный газ - очень опасное вещество

Борейко констатировал: кардинально изменить ситуацию могут только осадки и ветер. Людям, страдающим заболеваниями дыхательной системы, он порекомендовал на время выехать из города.

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Как писал OBOZREVATEL, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА Олег Попенко заявил о том, что в Украине зафиксирован самый высокий уровень концентрации угарного газа. Он привел доказательства своих слов.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Экология в Киеве
Персона
Владимир Борейко
Место
Украина Киев
Тег
Экология
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Комментарии
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Свиноголовки верещали про смог над нежилой Сибирью, а тут в столисе Ивропи, в самом Xyиве такоэ!)))))))
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Дудко Олег
Дудко Олег
Вот и наступило оно, светлое европейское завтра.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
ЗАГАДка природы Украины: НИЧЕГО не работает - и смог!
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1
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Kuksov Micha, лишнехромосмный биомусор завонял.
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