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24 декабря • обновлено в 07:29
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"Мозги валялись бы": появились детали жуткой смерти велосипедистов в Киеве

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Полиция сообщила о подозрении водителю, который на въезде в Киев на Житомирской трассе на бешеной скорости сбил двух велосипедистов.

Погибшие оказались супругами. Несмотря на специальную экипировку, они погибли мгновенно. Водителю грозит до 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет, передает ТСН.

Свидетели рассказывают жуткие детали трагедии. По их словам, авто очень спешило в Киев. Водитель решил обогнать транспортный поток по правой полосе и не заметил велосипедистов. "Если бы не было шлемов, то мозги валялись бы", – говорит очевидец Александр Богданов.

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Фото с места ДТП

Фото с места ДТП

"112 Украина"

После столкновения авто остановилось только за 100 метров от точки удара. "Он сказал, что уснул. Действительно, спящий человек нажимает на газ и идет дальше", – говорит мужчина.

Помимо защитной амуниции, светоотражающий одежды, транспорт велосипедистов был обвешан светодиодными полосками и фонарями.

Жанне и Дмитрию было чуть за 40. Они познакомились еще в детстве, однако официально поженились лишь шесть лет назад. Езда на велосипеде была их общим хобби.

Дмитрий

Дмитрий

facebook.com/KyivOperativ

Жанна

Жанна

facebook.com/KyivOperativ

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря в Киеве в результате ДТП на Брест-Литовском шоссе погибли двое велосипедистов – мужчина и женщина. Позже выяснилось, что они были семейной парой, в соцсетях распространили их фото.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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