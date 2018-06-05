В Киеве скоро обвалится мост? У Кличко рассказали о проблеме

Информация о возможном обвале киевского моста "Метро" в ближайшее время не соответствует действительности.

"Никакой проблемы на сегодняшний день нет. Мы знаем о том, что была проведена экспертиза этого моста, и до 2022 года у нас пока есть гарантия, что он будет стоять, то есть никаких проблем с ним не будет", - сказала в комментарии OBOZREVATEL представитель пресс-службы департамента транспортной инфраструктуры КГГА Юлия Пономаренко.

По ее словам, сейчас в департаменте готовятся документы и проверки начала капитального ремонта моста "Метро".

"У нас запланирован капитальный ремонт этого моста, сейчас ведется документация по этому поводу, будут проведены необходимые проверки, и в следующем году уже будет проводиться капитальный ремонт, который продлится два года", - сообщила она.

На вопрос, будет частичное или полное закрытие моста на момент капитального ремонта, в департаменте не смогли ответить, сказав, что пока это неизвестно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главной целью Крымского моста, по которому оккупанты соединили аннексировать Крым и территорию РФ, является увеличение потока транспорта на полуостров, чтобы тем самым "повысить устойчивость аннексии".