"Мостострой", связанный с Кучером и Комарницким, задолжал Киеву 300 млн из-за добычи песка

Компания "Мостострой", которую связывают с экс-депутатом Киевсовета, а сейчас так называемым смотрящим по Киеву Денисом Комарницким и президентом компании "Укрстрой" Сергеем Кучером и которая занимается незаконной добычей песка, задолжала Киеву 300 миллионов гривен.

Как сообщила Украинская Ассоциация добытчиков Песка в Facebook, эти средства были потрачены компанией из-за нецелевого использования земельного участка и несогласованного договора субаренды. Компания до сих пор не оплатила этих средств.

"Вместо производственных площадей, которые компания должна была здесь создать, она складировала песок, добытый в русле реки Днепр без спецразрешений различными пиратскими компаниями, в частности компанией "Соби", которая фактически и проводит операционную деятельность на площадке", – сказано в сообщении.

Сейчас данный земельный участок находится в коммунальной собственности и никаких оснований на пользование ею "Мостострой", "Мостострой Транс" или ООО "КСП ГРУПП", нет. Однако несмотря ни на что, на земельном участке общей площадью около 17 гектаров лежат терриконы песка, продолжают грузовиками вывозить с площадки.

Отметим, ранее сайт Dubinsky.pro сообщил, что Кучер, Комарницкий и нардеп Николай Тищенко при поддержке заместителя директора департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Юрия Тация незаконно добывают песок на участке площадью 16,7951 га, расположенной на ул. Промышленной в Голосеевском районе. Ее владельцем является территориальная община Киева в лице Киевского городского совета.

В публикации утверждается, что через подконтрольную компанию "Мостострой" они незаконно передали землю в аренду подрядчику, который под видом дноуглубительных работ осуществляет добычу и дальнейшую реализацию песка. Несмотря на то, что суд обязал "Мостострой" оставить эту землю, они незаконно продали помещение еще одной компании, используя услуги черного нотариуса.

Ассоциация Добытчиков Песка / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Кучер и Комарницкий, которые "крышуют" незаконных добытчиков песка на Выдубичах, препятствовали демонтажу нелегального забора. Для того чтобы не дать выполнить предписание о демонтаже, титушки подожгли под забором машину и подложили туда взрывное устройство. На место приехала охрана в масках