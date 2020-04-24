Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в доставке гуманитарной помощи в Киево-Печерскую лавру.

Соответствующее письмо оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. В нем указывается, что миссия российских верующих "носит исключительно гуманитарный характер".

Киево-Печерская лавра СиД

Москалькова сообщила, что узнав о тяжелом положении обитателей лавры, "миряне двух государств списались по интернету и договорились о возможной поддержке".

Российский омбудсмен указала в письме, что собрано более двух тонн лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств, нужных в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако для доставки жизненно необходимого груза требуется специальное разрешение от Министерства социальной политики Украины, в адрес которого были направлены обращения, но ответ так и не получен.

"Прошу вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, оказать помощь в получении соответствующего разрешения на ввоз лекарства и другой помощи для обитателей Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", – говорится в письме.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова подтвердила получение обращения Москальковой и сообщила, что эти вопросы надо адресовать в Минсоцполитики.

"Инициатор обращения, который хочет передать груз, должен обратиться в Министерство социальной политики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза в качестве гуманитарной помощи", — подчеркнула омбудсмен. Денисова добавила, что не решает таких вопросов, а только контролирует соблюдение прав, сообщает ВВС News Україна.

Карантин в лавре

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре произошла вспышка коронавируса. С 13 апреля лавра находится на полном карантине.

По последним данным, заболевших около 150 человек, есть умершие.