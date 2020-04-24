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24 апреля • обновлено в 14:37
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Москва просит пустить гуманитарный груз в Киево-Печерскую лавру: появился документ

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в доставке гуманитарной помощи в Киево-Печерскую лавру.

Соответствующее письмо оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. В нем указывается, что миссия российских верующих "носит исключительно гуманитарный характер".

Киево-Печерская лавра

Киево-Печерская лавра

СиД

Москалькова сообщила, что узнав о тяжелом положении обитателей Лавры, "миряне двух государств списались по интернету и договорились о возможной поддержке".

Российский омбудсмен указала в письме, что собрано более двух тонн лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств, необходимых в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Однако для доставки жизненно необходимого груза нужно специальное разрешение от Министерства социальной политики Украины, в адрес которого были направлены обращения, но ответ так и не получен.

Москва просит пустить "гуманитарку" в Киево-Печерскую лавру: появился документ

"Прошу Вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, оказать помощь в получении соответствующего разрешения на ввоз лекарства и другой помощи для обитателей Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", – говорится в письме.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова подтвердила получение обращения Москальковой и сообщила, что эти вопросы надо адресовать в Минсоцполитики.

"Инициатор обращения, который хочет передать груз, должен обратиться в Министерство социальной политики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза в качестве гуманитарной помощи", — подчеркнула омбудсмен. Денисова добавила, что не решает таких вопросов, а только контролирует соблюдение прав, сообщает ВВС News Україна.

Карантин в Лавре

Карантин в Лавре

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерской лавре произошла вспышка коронавируса. С 13 апреля Лавра находится на полном карантине.

По последним данным, заболевших около 150 человек, есть умершие.

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Автор
Олег Тимченко
Тема
Коронавирус
Персоны
Татьяна Москалькова Людмила Денисова
Место
Украина Киев
Теги
Киево-Печерская лавра РПЦ Православная церковь Украины православие в России
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
сейчас у 4юбатых начнется ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ
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Малько Олександр
Малько Олександр
То може усіх ченців з Лаври гуманітарним вантажем відправити до Московії? А що, буде справедливо повернути їх додому.
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