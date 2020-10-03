Мосийчук заявил о подкупе избирателей на Киевщине и назвал организатора

В поселке Гребенки Киевской области раздавали в конвертах по 1000 гривен за кандидата на главу ОТГ, директора Гребенковской гимназии Романа Засуху.

Как сообщил в Facebook бывший народный депутат Игорь Мосийчук, с заявлением о подкупе избирателей обратилась к Национальной полиции Васильковщины учительница Гребенковской ООШ Мария Жиляк.

"К слову, там с больничного вышла на работу фигурант уголовного производства по подкупу избирателей на президентских выборах, руководитель управления социального обеспечения Василькова Людмила Петровна Бурсова. Готовится массовый подкуп избирателей в городе Василькове в интересах кандидата на должность городского головы Натальи Баласинович, которую поддерживает и продвигает семья Засух", – добавил он.

Напомним, в прошлом году глава Васильковского райсовета Наталья Баласинович стала фигуранткой видеоскандала с перепалкой с полицейскими. За это ее исключили из списка кандидатов в депутаты от "Европейской солидарности".

В январе 2020 года официальный советник Баласинович Владимир Корсунский устроил дерзкий спор с журналистом, который хотел пообщаться с чиновницей.

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция разоблачила масштабную схему подкупа избирателей в округе №208, где баллотируется лидер Радикальной партии Олег Ляшко.