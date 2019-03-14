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/Криминал

"Схема из 90-х!" В Киеве активизировались валютные мошенники

1.5тЧитать материал на украинском

В Киеве активизировался мошенник, который обманывает кассиров в пунктах обмена валют. Он покупает доллары, а затем "заламывает" и прячет часть купюр.

Видеозапись схемы опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook. На записи видно, что мужчина якобы пересчитывает деньги, а сам в это время прячет несколько купюр в ладони (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Купил доллары в пункте обмена валют на Оболони. Потом очень любезно уговорил кассира поменять часть обменянных денег мелкими купюрами. Пока девушка искала ‒ подмял часть купюр. В итоге ‒ минус $500", пояснили очевидцы.

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Валютный мошенник

Валютный мошенник

Скриншот "Киев Оперативный"

Сообщается также, что этого же мошенника за аналогичным преступлением замечали и в других районах Киева.

В комментариях к посту пользователи отметили, что эту схему мошенники использовали еще много лет назад.

"Этот трюк с заламыванием крупняка известен еще с 90-х. И должен быть включен в каждый тренинг для сотрудников финансовых учреждений, как наглядное пособие", ‒ написал Артем Попов.

"Схема из 90-х!" В Киеве активизировались валютные мошенники

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве мошенник с поддельными документами сдавал чужую квартиру в аренду сразу нескольким людям. После получения денег от всех "квартирантов" он исчез.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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