Мощный взрыв в Фастове: появились новые подробности ЧП

Причиной мощного взрыва в пятиэтажке города Фастов Киевской области, что произошел утром 14 декабря, стал не бытовой газ.

Об этом заявил технический директор "Киевоблгаза" Руслан Писанко в эфире передачи "Свідок". Над установлением причин ЧП работает специально созданная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Со своей стороны могу сказать, имея опыт работы в таких ситуациях, что признаков взрыва бытового газа тут нет", — сказал Писанко.

Взрыв прогремел утром 14 декабря Информатор

Среди вероятных причин назвали боеприпасы, которые могли храниться в квартире на 3 этаже. Как стало известно, накануне оттуда до самого утра доносились крики шумной компании.

Скриншот из видео

Как сообщают на официальной странице "Киевоблгаза" в Facebook, повреждений газового оборудования обнаружено не было. "Сотрудники осмотрели газовые колодцы и подъезды соседних жилых домов — утечки и взрывы газа отсутствуют", — сказано в заявлении.

Отмечается, что спасатели продолжают разбирать завалы в поисках еще двух пропавших — женщины с ребенком.

Скриншот из видео

По данным одного из сотрудников "Киевоблгаза", жильцов, чьи квартиры не сильно пострадали, пустят домой, для оставшихся же будут предоставлены места в больницах города. Круглосуточно будут работать пункт обогрева и штаб в военкомате. "Свет в квартиры дадут. Газ — нет. Завтра в 11.00 всех жильцов дома, которые понесли потери, ждут на 4 этаже админздания совета", — сказано в комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в пятиэтажке по улице Садовой, 10 в самом центре Фастова прогремел утром 14 декабря. В результате пострадал один мужчина — он травмировал ногу после падения с пятого этажа. Жильцы дома также рассказали, как им удалось спастись в момент ЧП.