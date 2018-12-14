МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Новости Киева

Мощный взрыв в Фастове: появились новые подробности ЧП

4.7тЧитать материал на украинском

Причиной мощного взрыва в пятиэтажке города Фастов Киевской области, что произошел утром 14 декабря, стал не бытовой газ.

Об этом заявил технический директор "Киевоблгаза" Руслан Писанко в эфире передачи "Свідок". Над установлением причин ЧП работает специально созданная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Со своей стороны могу сказать, имея опыт работы в таких ситуациях, что признаков взрыва бытового газа тут нет", — сказал Писанко.

Новости
Взрыв в Фастове: появились свежие фото разрушенного дома

Взрыв прогремел утром 14 декабря

Взрыв прогремел утром 14 декабря

Информатор

Среди вероятных причин назвали боеприпасы, которые могли храниться в квартире на 3 этаже. Как стало известно, накануне оттуда до самого утра доносились крики шумной компании.

Мощный взрыв в Фастове: появились новые подробности ЧП

Скриншот из видео

Как сообщают на официальной странице "Киевоблгаза" в Facebook, повреждений газового оборудования обнаружено не было. "Сотрудники осмотрели газовые колодцы и подъезды соседних жилых домов — утечки и взрывы газа отсутствуют", — сказано в заявлении.

Отмечается, что спасатели продолжают разбирать завалы в поисках еще двух пропавших — женщины с ребенком.

Мощный взрыв в Фастове: появились новые подробности ЧП

Скриншот из видео

По данным одного из сотрудников "Киевоблгаза", жильцов, чьи квартиры не сильно пострадали, пустят домой, для оставшихся же будут предоставлены места в больницах города. Круглосуточно будут работать пункт обогрева и штаб в военкомате. "Свет в квартиры дадут. Газ — нет. Завтра в 11.00 всех жильцов дома, которые понесли потери, ждут на 4 этаже админздания совета", — сказано в комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в пятиэтажке по улице Садовой, 10 в самом центре Фастова прогремел утром 14 декабря. В результате пострадал один мужчина — он травмировал ногу после падения с пятого этажа. Жильцы дома также рассказали, как им удалось спастись в момент ЧП.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Тег
взрыв
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
0
Смешно
1
Интересно
18
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
rercjd Micha
rercjd Micha
Газа нет!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги