УкрEngРус

Мощный пожар охватил популярный торговый центр в Киеве: опубликованы фото и видео

4.1тЧитать новость на украинском

Вечером, 11 января произошел пожар в торговом центре SilverBreeze в Киеве.

Соответствующие снимки опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Огонь охватил верхние этажи здания, которые были расположены офисные помещения.

"Горит крыша SilverBreeze прямо сейчас. Это к вопросу техники безопасности ТРЦ", – отметил Роман Михаиленко.

Новости
В России мощнейший пожар охватил девятиэтажный дом: опубликовано шокирующее видео

"Вот вам Макдональдсы, горят. Потому что перепад электрики. Потому что заливает и не хватает. Потому что все через ж*пу. Потому что без пожарных и экологов. Потому, что с нарушением все делают", – написал Александр Семенов.

По версии "Факты. ICTV", на месте происшествия с огнем боролись пять пожарных машин. Пожар удалось потушить.

Торговый центр расположен на проспекте Павла Тичини, 1в. Государственная служба по чрезвычайной ситуации на момент публикации заметки не прокомментировала происшествие.

Как сообщал "Обозреватель", накануне в киевском ЦУМе сработала пожарная сигнализация, из-за чего всех сотрудников и посетителей срочно эвакуировали.

Читайте все новости по теме "Пожар в Киеве" на Обозревателе.

Темы
Пожар в КиевеНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости