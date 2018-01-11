Мощный пожар охватил популярный торговый центр в Киеве: опубликованы фото и видео

Вечером, 11 января произошел пожар в торговом центре SilverBreeze в Киеве.

Соответствующие снимки опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Огонь охватил верхние этажи здания, которые были расположены офисные помещения.

"Горит крыша SilverBreeze прямо сейчас. Это к вопросу техники безопасности ТРЦ", – отметил Роман Михаиленко.

"Вот вам Макдональдсы, горят. Потому что перепад электрики. Потому что заливает и не хватает. Потому что все через ж*пу. Потому что без пожарных и экологов. Потому, что с нарушением все делают", – написал Александр Семенов.

По версии "Факты. ICTV", на месте происшествия с огнем боролись пять пожарных машин. Пожар удалось потушить.

Торговый центр расположен на проспекте Павла Тичини, 1в. Государственная служба по чрезвычайной ситуации на момент публикации заметки не прокомментировала происшествие.

Как сообщал "Обозреватель", накануне в киевском ЦУМе сработала пожарная сигнализация, из-за чего всех сотрудников и посетителей срочно эвакуировали.