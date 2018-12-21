''Монстр'' в центре Киева: что будет со скандальной застройкой

"Монстр" на Андреевском спуске — одна из самых горячих точек на карте скандальных застроек столицы. Но строительная компания продолжает работы, игнорируя все решения и запреты Киеврады. Как дальше будут развиваться события и готовы ли представители общины к противостоянию, выяснял "Большой Киев".

Борьба с "монстром"

29 ноября 2018 года на своем пленарном заседании Киеврада утвердила решение о разрыве договора аренды земельного участка на Андреевском спуске 14–16 с компанией "Маркон".

"Мы думаем, что когда решение Киеврады будет подписано мэром, компания "Маркон" отреагирует как обычно — подаст в суд", — комментирует руководитель организации "Громада Андріївський узвіз" Виталий Белецкий. По его словам, застройщик на диалог идти не собирается ни с киевской властью, ни с общественностью. "Строители продолжают завозить материалы и вести работы", — добавляет общественный деятель.

Застройщик не собирается идти на диалог ни с киевской властью, ни с общественностью

Перед тем как голосовать за данное решение, киевская власть дала застройщику шанс. 16 ноября 2018 года на встрече с представителем строительной компании киевский мэр Виталий Кличко попросил приостановить все работы до полного согласования проекта на Градостроительном совете. Несмотря на устную договоренность, строительство не прекратилось.

Строительство продолжается и ночью Большой Киев

Утром 24 ноября городские службы пошли на радикальные шаги и совместно с полицией демонтировали незаконно размещенный строительный кран. При этом у охранников стройки правоохранители изъяли травматическое оружие. Тогда же киевские чиновники заявили, что если компания не предоставит откорректированный проект и все разрешительные документы на Градостроительном совете столицы, на заседание будет вынесен проект решения о разрыве договора аренды.

"Город делал все, чтобы застройщик придерживался норм строительства в историческом центре. Андреевский спуск — это визитка столицы, и нагло возводить "монстры" город не позволит", — сказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Развитие событий

По мнению заместителя главы организации "Громада Андріївський узвіз" Ольги Рутковской, главная ошибка была сделана еще в 2005 году, когда Александр Омельченко согласовал передачу участка для строительства гостиничного комплекса. "Вопрос утверждения разрешительной документации должна рассматривать прокуратура", — говорит Рутковская.

Позиция застройщика такова: на момент передачи территории в аренду и утверждения проекта Андреевский спуск не входил в буферную зону ЮНЕСКО, поэтому компания ничего не нарушила. Земельный участок, на котором ведется строительство, был внесен в охранную зону лишь в 2017 году.

Проект гостиничного комплекса

Позиция застройщика такова: на момент передачи территории в аренду и утверждения проекта Андреевский спуск не входил в буферную зону ЮНЕСКО, поэтому компания ничего не нарушила.

"Вот только Замковая гора там очень давно, срезать ее часть и уничтожать зеленые насаждения права точно им никто не давал", — возмущается Виталий Белецкий. По его словам, отстаивая свою позицию, застройщик "упускает" важное: в 2012 году Андреевский спуск стал комплексным памятником градостроительства национального значения с определенными охранными зонами, а в 2014 году был подписан приказ Министерства культуры "Про охранную зону Андреевской церкви".

Несколько лет строительные работы не велись и возобновились лишь в 2016 году, когда генеральным подрядчиком стал "Кадорр-Украина" во главе с известным сирийским застройщиком Аднаном Киваном, ранее отметившимся в Одессе и на улице Жилянской в Киеве.

Представители общины утверждают, что "Кадорр-Украина", судя по всему, отказался от идеи возведения гостиничного комплекса — планировался жилой дом. Это подтверждается объявлениями на риелторских ресурсах о продаже апартаментов по указанному адресу. "Данная компания известна своими схемами работы: они меняют функции объекта по ходу строительства", — говорит Ольга Рутковская.

Объявление о продаже апартаментов на Андреевском спуске 14 -16

Генеральный директор "Маркона" Валерий Павлюк называет позицию Киеврады и представителей общины "гибридной формой рейдерства" и указывает на решения судов. "В случае разрыва договора аренды материалы будут оспорены в суде с учетом материальных убытков, утраченной выгоды и морального урона, нанесенного бизнесу", — заявил Павлюк еще в октябре этого года.

Гендиректор "Маркона" отмечает, что проектная документация содержит все необходимые согласования, которые отвечают законодательству Украины и действуют до завершения строительства объекта.

Все только начинается

Учитывая позицию застройщика, общественные деятели уверены, что борьба продолжится. "Строить здесь им точно никто не даст. Включились уже все: городская власть, местные жители и радикальные организации", — делится Виталий Белецкий.

К судам представители общины относятся с недоверием. 21 июня 2018 года Киеврада уже обязывала застройщика прекратить работы и привести объект строительства в соответствии с требованиями режима использования территорий и охранных зон памятников, ограничив высотные параметры строительства в границах прилегающего традиционного объекта. Все это компания должна была сделать в месячный срок.

Однако Окружной административный суд Киева решение отменил, запретив вмешиваться в деятельность "Маркона". После этого там опять поставили забор и начали работать еще быстрее — в три смены. Тогда столичная власть была вынуждена пойти на крайние меры: на место привезли спецтехнику и демонтировали строительный кран. Но как вспоминает Ольга Рутковская, даже после туда доставляли паллеты с цементом и разгружали вручную.

"Мы не хотим заставлять "Маркон" бросить стройку. Он должен привести объект в соответствие с нормами, ограничить высотность до девяти метров, восстановить захваченную улицу Фроловскую и компенсировать окружающим домам-памятникам ущерб", — объясняет позицию общественности Виталий Белецкий.

Представители общины надеются на решительность киевских чиновников и доведение дела до конца. После передачи Андреевской церкви Вселенскому патриархату недострои и тем более силовые конфликты на исторической улице вряд ли власти нужны.