Вместо зоопарка: стоимость нового моста в Киеве выросла в два раза

Стоимость постройки велосипедно-пешеходного моста в Киеве может увеличиться до 419,96 миллиона гривен, что почти в два раза больше запланированной суммы.

Дополнительные деньги привлекли за счет урезания бюджета на реконструкцию столичного зоопарка, пишут "Наші гроші" со ссылкой на распоряжение Киевской городской госадминистрации.

"Было предоставлено 232,63 миллиона гривен финансирования реконструкции Киевского зоопарка и в то же время на 123,63 миллиона увеличено расходы на постройку моста, а также на 100 млн – реконструкцию Киевской городской клинической больницы №6", – уточнили в СМИ.

На новый мост в Киеве уйдет больше денег "Наші гроші"

В то же время глава КГГА Виталий Кличко на своей странице в Facebook сообщил, что стоимость моста составляет 275 миллионов гривен, дополнительные работы возле него – еще 90 млн. На укрепление аварийно опасного участка вокруг конструкции потратили еще 50 млн.

Мост Facebook Виталий Кличко

"Пока стоимость всех объектов – моста, фонтана, подпорных стен и других трат составила около 400 миллионов гривен. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в открытости процедур и стоимости работы, все цифры будут проверены", – уточнил Кличко.

Как писал OBOZREVATEL:

В Киеве 24 апреля установили завершающий прогон на пешеходно-велосипедном мосту. Последняя часть конструкции соединила Владимирскую горку и Крещатый парк. Открытие моста запланировано на 26 мая.

Вокруг строительства нового путепровода вспыхнули несколько громких скандалов. Вначале ряд СМИ начал распространять информацию о том, что мост противоречит законодательству, поскольку якобы может нарушить всемирное наследие Софии Киевской.

Позже швейцарские архитекторы заявили, что проект путепровода якобы был взят с их чертежей.

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