В Киеве вырос тариф на холодную воду: названа новая стоимость

В Киеве с 1 февраля подорожала стоимость снабжения и отвода холодной воды. Соответствующее решение приняли на заседании Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Регулятор постановил, что тариф на услуги централизованного водоснабжения и отвода для жителей Киева составит 20,376 грн за 1 кубометр. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала". Ранее стоимость кубометра воды в столице была 18,288 грн.

Тариф на услугу централизованного холодного водоснабжения и отвода с учетом использования внутридомовых систем составит 21,756 грн (ранее – 19,596 грн).

Напомним, что о грядущем подорожании воды для киевлян стало известно еще 8 января. НКРЭКУ была намерена повысить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева до 20,83 грн за 1 куб. м.

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Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2019-го выросли тарифы на отопление и горячую воду. В среднем за коммунальные услуги придется заплатить на 24% больше. В Киеве этот показатель составил 14%.

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