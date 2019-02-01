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/Деньги

В Киеве вырос тариф на холодную воду: названа новая стоимость

5.5тЧитать материал на украинском

В Киеве с 1 февраля подорожала стоимость снабжения и отвода холодной воды. Соответствующее решение приняли на заседании Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Регулятор постановил, что тариф на услуги централизованного водоснабжения и отвода для жителей Киева составит 20,376 грн за 1 кубометр. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала". Ранее стоимость кубометра воды в столице была 18,288 грн.

Тариф на услугу централизованного холодного водоснабжения и отвода с учетом использования внутридомовых систем составит 21,756 грн (ранее – 19,596 грн).

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Напомним, что о грядущем подорожании воды для киевлян стало известно еще 8 января. НКРЭКУ была намерена повысить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева до 20,83 грн за 1 куб. м.

Иллюстрация

Иллюстрация

Pexels

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2019-го выросли тарифы на отопление и горячую воду. В среднем за коммунальные услуги придется заплатить на 24% больше. В Киеве этот показатель составил 14%.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Ш. Олег
Ш. Олег
М-да. Если властям даже в преддверии выборов не представляется возможным сдержать еженедельные повышения тарифов буквально на всё, то даже думать боязно, что будет после… :(
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Ш. Олег, так уж и "еженедельные"?!? Ты за поборами в сРашке следи!!!
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Файбер Моня
Файбер Моня
ИЗ РАЗГОВОРА:" Сплати комунальнi, та здихай скорiше.."
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Белый господин
Белый господин
Некоторые майдауны уже кричат, что чем дороже приходится платить, тем свободнее страна. Поздравляю, вы стали еще чуть-чуть свободнее.
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Белый господин, зато в сРашке все стабильно, скажи?!?
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