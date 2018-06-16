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В Киеве вырастут штрафы за неправильную парковку: названа сумма

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В Киеве штраф за нарушение правил парковки будет превышать тысячу гривен.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко, отметив, что количество камер видеонаблюдения для фиксации нарушений увеличится. Об этом сообщает пресс-служба главы города.

"Через несколько месяцев вступит в действие закон о парковке. Группа "УДАР" в парламенте этот закон отстояла. И он даст возможность наполнять местные бюджеты. А главное - улучшить ситуацию на дорогах. И не только в Киеве, а и во всех городах страны. Штрафы для водителей, нарушающих правила парковки, будут достаточно высокими", - сказал он.

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Кличко также отметил, что в центре Киева планируется ввести специальные льготы для автомобилистов, которые будут пользоваться общественным транспортом, оставляя машину на перехватывающих парковках.

"Мы делаем перехватывающие парковки у станций метро. Сегодня разрабатываем систему поощрения для водителей. Человек, который оставит свой автомобиль на такой автостоянке, будет иметь или льготы на проезд в городском транспорте, или вообще пользоваться им бесплатно", - добавил он.

Кроме того, в Киеве установлено более шести тысяч камер видеонаблюдения.

"До конца года их будет больше 10 тысяч. И они фиксируют все нарушения. Это очень эффективная система и мы будем использовать все ее возможности", - резюмировал глава Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в КГГА рассказали, когда усилится в Киеве административная ответственность за нарушения правил парковки.

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Темы
Новости Киева и Киевской области парковка в Киеве
Персона
Виталий Кличко
Место
УкраинаКиев
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