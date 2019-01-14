В Киеве увеличится туристический сбор: сколько будут платить приезжие

В Киеве в 2019 году может резко вырасти сумма туристического сбора и принцип его расчета, что повлечет подорожание съемных квартир, хостелов и частных аппартаментов.

Как сообщили в КГГА, сейчас турсбор составляет 1% от общей стоимости проживания, пишет "Сегодня". Однако после изменений в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с 1 января, изменится формула расчета — сбор составит 0,5% от минимальной зарплаты (4173 грн).

"К примеру, если турист приехал в Киев и заплатил $500 за пятидневное проживание, то процент сбора от этой суммы составит $5", — пояснил начальник управления туризма и промоции КГГА Антон Тараненко.

Так, по новым правилам, для внутренних туристов турсбор максимально составит 20,87 гривен, а для иностранцев — 208,65.

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При этом платить его будут не только жители отелей, а и хостелов, аппартаментов и квартир, исходя не из общей суммы, а из количества дней в Киеве. Окончательный размер сбора утвердит Киеврада.

"Сейчас мы только обсуждаем те или иные ставки. По-моему, ставку нужно рассчитывать исходя из стоимости размещения. Потому что 5%, например, для хостелов с ценой за ночь в 250 грн – это много. Так же и для 5-звездочного отеля нужно определять ставку исходя из средней стоимости проживания в сутки", — пояснил Тараненко.

Ожидается, что повышение стоимости налога для туристов поможет развитию города. Однако вице-президент Всеукраин­ской молодежной хостел-ассоциации Елена Иващенко считает, что подорожание приведет к уходу некоторой части турбизнеса "в тень".

"Люди не будут платить или будут выдавать иностранцев за местных жителей. Со своей стороны, мы предлагаем вообще убрать эту привязку к минимальной зарплате, а привязать к стоимости проживания и увеличить сбор до 2-3%", — пояснила Иващенко.

Как писал OBOZREVATEL, для украинских туристов в Турции ввели новый налог на безопасность. Его сумма будет взиматься прямо в аэропортах, сразу после прилета.

Планировалось, что новый налог будет 3 евро, но Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) удалось снизить цену.

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