В Киеве резко подорожал проезд в маршрутках: опубликован список

В Киеве вслед за коммунальным транспортом выросла стоимость проезда и в некоторых частных маршрутных такси. Представители компаний утверждают, что на такие меры пошли "из-за сложной экономической ситуации".

Пост с обсуждением новых тарифов опубликовали в группе "Киевское транспортное сообщество" в Facebook. По словам пассажиров, цены подняли лишь некоторые перевозчики.

Среди тех маршруток, в которых выросли тарифы, назвали #550 (от ул. Кадетский Гай до просп. Маяковского) и #150 (от ул. Милославской до ул. Гарматной). Проезд в них теперь стоит 8 гривен.

"Уважаемые пассажиры! Учитывая сложную экономическую ситуацию, постоянный рост цен на горючее и запчасти, а также недостаток квалифицированных водителей и необходимость обновлять состав, наше предприятие вынуждено с 15 июля поднять стоимость проезда в маршрутном такси #472 до 8 гривен", ― вывесили объявление в маршрутках перевозчика "Союз-Авто".

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Также с 5 до 7 гривен выросла стоимость маршрутки #442, а с 6 до 7 ―#442-Д. Обе они курсируют от ст. м. "Политехнический институт".

В группе Facebook "Транспорт Киева" отметили, что подорожало маршрутное такси #416 (ул. Драйзера ― Кибернетический центр). Цены выросли с воскресенья, 15 июля. По словам пассажиров, причиной этого назвали "подорожание горюче-смазочных материалов".

Кроме этого, теперь 8 гривен стоит проезд в маршрутке №433, пишет "Сегодня".

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Как писал OBOZREVATEL, пассажиры могут сэкономить на услугах метро, если будут покупать сразу от 10 и более поездок или пользоваться проездными.