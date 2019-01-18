''За две минуты проглотил 100 грн!'' Соцсети удивило фото рекордных цен в супермаркете Киева

В Киеве в известной сети супермаркетов продают помидоры за 899 гривен и черешни за 1115 гривен за килограмм.

Фотографиями рекордно дорогих ягод поделился на своей странице в Facebook киевлянин Тимур Ворона. Он пошутил, что "хотел заказать им курьера для доставки домой с охранником в придачу".

"Я затаил дыхание, вспомнил самые счастливые моменты жизни. Нельзя было отнестись к ним с неуважением... И, наконец, решился. Съел сперва помидоры, а потом черешню. Одну за другой. За две минуты я проглотил почти 100 грн. И ничего не почувствовал. Совершенно обычные помидоры и совершенно обычная черешня", — иронично написал покупатель.

Черешня и помидоры Facebook Тимур Ворона

За 42 грамма черешни (три ягоды) киевлянин заплатил 48, 51 грн, а за два помидора общим весом в 40 грамм — 36 гривен.

В комментариях к посту пользователи сети принялись шутить из-за такой нерациональной, по их мнению, покупки.

"Жируешь?" — прокомментировал Иван Слива.

"Дороговато, как для просто фото в ленту фейсбука", — написал Сергей Алексеев.

"После черешни нужно было почувствовать себя элитой", — пошутил другой комментатор.

Также пользователи отметили, что это — не самая высокая стоимость ягод, которую им приходилось встречать. По словам Ивана Сидоренко, в Таиланде он видел черешню с ценником $100 (около 2800 грн) за килограмм.

"Сам удивился, почему так дорого, но, главное, покупают", — сообщил путешественник.

Как писал OBOZREVATEL, в августе популярный в Киеве супермаркет уличили в обмане. В магазине АТБ цена, которая была указана на товаре значительно отличалась от той, которую пришлось заплатить. Пользователей сети возмутило то, что на мороженое сделали скидку, а в результате продали его почти в два раза дороже.

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