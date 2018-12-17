Подорожала легендарная "Киевская перепичка": названа новая цена

С середины декабря повысилась стоимость легендарной "Киевской перепички" — сосиски в тесте, ставшей своеобразным гастрономическим символом столицы. Теперь цена за одну порцию выросла с 15 до 17 гривен.

По словам продавцов этого фаст-фуда, подорожание произошло из-за повышения себестоимости продуктов. При этом они отметили, что новые цены совсем не отпугнули их клиентов — огромные очереди ничуть не уменьшились, пишет ТСН(чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"На самом деле, это очень дешево и можно наесться. На троих — 51 гривня", — поделилась студентка Анна.

Киевская перепичка Dobovo

Однако некоторые любители "Киевской перепички" все же отметили, что не рады очередному повышению цены. По их мнению, реальная стоимость приготовления такого блюда намного ниже.

"Пенсионеру не по карману. В следующем году с такими ценами, может, совсем не приду!" — поделился также один из клиентов.

"Киевская перепичка" уже не впервые дорожает перед новым годом. В 2016 ее стоимость поднялась с 10 до 12 гривен, а в 2017 — до 15.

Киевская перепичка "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в 2017 вокруг гастрономической визитной карточки Киева разгорелся скандал. Неизвестные создали профиль "Киевской перепички" в соцсетях, основным контентом которого были эротические фотографии.

Выяснилось, что сам фастфуд не имеет никакого отношения к страничкам в интернете. Представители "перепички" заверили, что не собирались рекламировать свою продукцию при помощи снимков голых людей.